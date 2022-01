Business news: Usa-Sudan, Biden nomina il primo ambasciatore a Khartum dopo 25 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende nominare il diplomatico di lungo corso John Godfrey primo ambasciatore statunitense in Sudan da quasi 25 anni. Lo ha annunciato la Casa Bianca in una nota. Godfrey ricopre attualmente l'incarico di coordinatore antiterrorismo ad interim e di inviato speciale ad interim presso la Coalizione globale per sconfiggere l'Isis presso l'Ufficio antiterrorismo del dipartimento di Stato. In precedenza ha servito come vice capo missione ad interim e consigliere politico presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Riad, in Arabia Saudita, e come capo di gabinetto del vice segretario di Stato. Durante la sua lunga carriera diplomatica Godfrey ha inoltre servito in Iraq, Libia e Siria. La nomina del nuovo ambasciatore in Sudan arriva a pochi giorni dall'audizione della commissione per le Relazioni estere del Senato Usa sulla politica degli Stati Uniti in Sudan sulla scia del colpo di Stato del 25 ottobre scorso, prevista per martedì 1 febbraio. La nomina di Godfrey, già nell'aria da mesi, segue quella - annunciata nel maggio 2020 - di Noureldin Sati come ambasciatore del Sudan negli Stati Uniti: quest'ultimo è stato tuttavia sollevato dall'incarico lo scorso novembre per aver criticato il colpo di Stato che ha portato alla presa del potere da parte dei militari. (Nys)