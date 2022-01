Business news: Etiopia su taglio spese personale diplomatico, nominati 10 ambasciatori non residenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi ambasciatori recentemente nominati dal governo dell'Etiopia non si trasferiranno nel Paese designato ma svolgeranno le loro funzioni da Addis Abeba. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri etiope, Dina Mufti, dando precisazioni sulle 27 nomine approvate ieri dalla presidente Sahle-Work Zewde. La decisione di nominare ambasciatori residenti e non residenti, ha detto Mufti, "rientra nella volontà (governativa) di bilanciare carenze finanziarie ed efficienza" diplomatica, nell'intento ribadito di "difendere gli interessi nazionali". Come annunciato dalla presidenza etiope in una dichiarazione ai media statali, nella lista dei 16 ambasciatori straordinari e plenipotenziari e 11 ambasciatori ci sono anche il generale Bacha Debele e il generale Hassen Ibrahim, due alti generali dell'esercito noti al pubblico dopo l'inizio della guerra nel Tigrè, a novembre del 2020. Il generale Bacha è stato reintegrato nell'esercito il 4 novembre di quell'anno, lo stesso giorno in cui è iniziata la guerra, insieme all'allora tenente generale Yohannes G. Meskel e al tenente generale Abebaw Tadesse; il secondo, ora generale a pieno titolo, è stato successivamente nominato vice capo di stato maggiore. Oltre ai due generali, fra gli ambasciatori nominati c'è anche l'ex ministro dell'Acqua e dell'irrigazione Seleshi Bekele, volto noto anche per aver ricoperto il ruolo di capo negoziatore nei colloqui con Sudan ed Egitto sul contestato progetto della Grande diga della Rinascita etiope (Gerd). (Res)