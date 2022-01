Business news: Borrell in Kenya, lavoriamo per superare difficoltà in accordi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione europea e Kenya lavorano per superare le difficoltà legali e tecniche per migliorare i loro accordi commerciali e incorporare più impegni sulla sostenibilità, con la speranza di terminare presto questo lavoro. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa in Kenya, dove è in visita, con la segretaria di gabinetto per gli Affari esteri del Paese, Raychelle Omamo. "Abbiamo una relazione di lunga data, Unione europea e Kenya, ma non siamo più i donatori di aiuti allo sviluppo, siamo un partner strategico", ha sottolineato Borrell. "Il Kenya è per noi un partner fondamentale per perseguire un'agenda di comune interesse: promuovere la pace e la sicurezza. Il Kenya è un faro di stabilità in una regione molto travagliata del Corno d'Africa", ha aggiuto Borrell, ringraziando il Paese per aver ospitato "così tanti rifugiati". (Beb)