Portogallo: il premier Costa cerca una riconferma nelle elezioni più imprevedibili degli ultimi anni

- Sono 10.821.244 i cittadini portoghesi chiamati oggi a scegliere il partito che dovrà guidare il prossimo governo eleggendo i 230 seggi di deputati dell'Assemblea della Repubblica, il Parlamento di Lisbona. Alle elezioni lusitane si presentano 21 forze politiche (lo stesso numero del 2019) e tre coalizioni. La distribuzione dei 230 deputati per circoscrizione è invariata rispetto alle ultime elezioni legislative. Quelle che eleggono più deputati sono Lisbona (48), Porto (40), Braga (19), Setubal (18) e Aveiro (16), Leiria (10), Santarém, Coimbra e Faro (9 ciascuna), Viseu (8), Viana do Castelo e Madeira (entrambe 6), le Azzorre e Vila Real (entrambe 5) e Castelo Branco (4). Il Parlamento portoghese è monocamerale ed è composto da 230 membri eletti direttamente per quattro anni con un sistema elettorale di tipo proporzionale di lista col metodo D'Hondt. I deputati sono eletti seguendo l'ordine della lista plurinominale presentata dal partito, o da una coalizione, per ciascuna circoscrizione elettorale, senza che l'elettore possa esprimere una preferenza per un singolo candidato. (segue) (Spm)