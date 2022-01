Portogallo: il premier Costa cerca una riconferma nelle elezioni più imprevedibili degli ultimi anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati ufficiali sono, stati 315.785 i cittadini portoghesi che hanno chiesto di poter votare anticipatamente fino al 23 gennaio. Mentre gli elettori residenti all'estero che desiderano votare di persona già dalla giornata di ieri presso le ambasciate e gli uffici consolari. Queste elezioni saranno caratterizzate come tutte quelle degli ultimi due anni dall'emergenza sanitaria della pandemia del coronavirus che richiede particolari misure di sicurezza per ridurre al minimo la possibilità di contagi. Gli elettori che sono in quarantena obbligatoria potranno votare di persona, dopo che il governo ha chiesto un parere al consiglio consultivo dell'Ufficio del Procuratore generale. Le autorità, tuttavia, hanno raccomandato alle persone in isolamento di votare tre le 18 e le 19 dato che tendenzialmente in quella fascia oraria si dovrebbe registrare un basso livello di affluenza. L'esecutivo e la direttrice generale della sanità, Graca Freitas, hanno sostenuto che l'interruzione dell'isolamento profilattico per votare di persona può essere equiparato alla necessità di uscire dal domicilio per effettuare un tampone. (segue) (Spm)