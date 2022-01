Portogallo: il premier Costa cerca una riconferma nelle elezioni più imprevedibili degli ultimi anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali partiti sono portoghesi sono: il Partito socialista (Ps) del premier uscente Antonio Costa, il Partito socialdemocratico (Psd) di orientamento liberal conservatore, il Centro democratico sociale/Partito popolare Cds-Pp, il Partito comunista portoghese (Pcp), la Coalizione democratica unitaria (Cdu) che riunisce il Partito comunista portoghese e i Verdi, il Blocco di Sinistra (Be) ed il partito di estrema destra Chega. L'attuale legislatura, che sarebbe dovuta terminare nel 2023, si è conclusa anticipatamente dopo che lo scorso ottobre il governo del primo ministro socialista, Antonio Costa, non è riuscito a far approvare la legge di bilancio per il 2022 a causa dell'opposizione del Partito comunista portoghese (Psp) e del Blocco di Sinistra (Be). Secondo il Pcp e Be, il governo sarebbe venuto meno al "Patto della Geringonca", termine in portoghese identifica una "unione eterodossa" che ha consentito al primo ministro di poter contare dal 2015 sull'appoggio esterno dei due partiti di sinistra. Nell’accordo di coalizione era previsto un aumento del salario minimo, degli stipendi dei dipendenti pubblici e un ribasso del costo dei trasporti pubblici, oltre a maggiori investimenti nel sistema sanitario nazionale. (segue) (Spm)