Portogallo: il premier Costa cerca una riconferma nelle elezioni più imprevedibili degli ultimi anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni odierne si preannunciano come tra le più incerte degli ultimi anni. Gli ultimi sondaggi, infatti, mostrano risultati contrastanti con alcuni che assegnano la vittoria, seppur di misura, ai socialisti di Antonio Costa ed altri ai socialdemocratici di Rui Rio. Se, per esempio, il sondaggio dell'Università Cattolica assegna al Ps il 37 per cento delle preferenze rispetto al 33 per cento del Psd, quello di Aximage vede il "sorpasso" di quest'ultimo (34,4 per cento) sul Ps, che si ferma al 33,8 per cento. Nonostante le differenze tutte le rilevazioni delle ultime settimane mostrano come il Psd sia riuscito a guadagnare terreno riducendo la forbice iniziale di circa 10 punti. Secondo diversi osservatori portoghesi, la rimonta dei socialdemocratici è iniziata con il dibattito televisivo tra Costa e Rui Rio, seguito da oltre 3,2 milioni di cittadini, ma anche la gestione della pandemia di Covid-19 da parte dell'esecutivo potrebbe aver influito negativamente tra gli elettori indecisi. (segue) (Spm)