Regno Unito: Johnson e Sunak confermano l’aumento dei costi della previdenza sociale da aprile

- L’aumento di 12 miliardi di sterline (14,4 miliardi di euro) dei costi della previdenza sociale previsto da aprile in Regno Unito è “il piano giusto” e “deve andare avanti”. È quanto si legge in un articolo a doppia firma del premier, Boris Johnson, e del cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, sull’edizione domenicale del quotidiano “The Times”. Johnson e Sunak hanno spiegato che l’aumento – che si applicherà sia ai lavoratori dipendenti, sia ai datori di lavoro – servirà a colmare gli arretrati del Sistema sanitario nazionale (Nhs), acuitisi per il surplus di costi determinati dalla pandemia di Covid-19. Nonostante l'opposizione, anche da parte di alcuni parlamentari conservatori, Johnson e Sunak definiscono tale misura come "progressista" perché impone un pagamento più elevato per coloro che vantano redditi più alti. Con l'inflazione in forte aumento, non sono mancate le richieste di annullare l'aumento delle tasse. I critici hanno affermato che l'aumento avrà un impatto maggiore su coloro che pagano di meno e potrebbe contribuire all'inflazione quando i bilanci delle famiglie saranno sotto pressione a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dalle bollette alimentari. (segue) (Rel)