Regno Unito: Johnson e Sunak confermano l’aumento dei costi della previdenza sociale da aprile (2)

- Il nuovo schema del sistema di previdenza sociale prevede che dipendenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi pagheranno tutti 1,25 centesimi in più per ogni singola sterlina che versano per l'assicurazione nazionale da aprile 2022 per un anno. Successivamente, l'imposta aggiuntiva verrà riscossa come una nuova tassa sull'assistenza sanitaria e sociale. L’aumento comporterà, per esempio, che un lavoratore dipendente che guadagna 20 mila sterline (24 mila euro) all'anno dovrà pagare un extra di 89 sterline di tasse (106,8 euro), mentre per chi guadagna 50 mila sterline (60 mila euro), la nuova tassa ammonterà a 464 sterline (557,2 euro). Per le persone che invece guadagnano meno di 9.880 sterline (11.865 mila euro) all'anno, o 823 sterline (988,3 euro) al mese, sarà abolito il pagamento della previdenza sociale e non vi sarà alcuna tassa aggiuntiva. (Rel)