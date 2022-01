Ucraina: segretario Consiglio sicurezza russo, assurde accuse su minaccia invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse secondo cui la Russia costituirebbe una minaccia per l'Ucraina sono completamente assurde. Lo ha affermato oggi il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaij Patrushev. "Attualmente sento dire che la Russia minaccia l'Ucraina. È un’assurdità assoluta. Non c'è alcuna minaccia. Gli stessi ucraini, compresi i funzionari, affermano che non c'è alcuna minaccia", ha detto Patrushev nel corso di un briefing con la stampa a San Pietroburgo. Il funzionario russo ha aggiunto che gli Stati Uniti sono interessati a fornire armi all'Ucraina ma senza tenere conto delle possibili perdite. "I funzionari statunitensi affermano che c'è una minaccia e che sono pronti ad aiutare fornendo armi. A loro non importa quali perdite subiranno o meno ciascuna delle parti", ha detto Patrushev. Il segretario del Consiglio di sicurezza ha ribadito che la Russia non vuole la guerra, aggiungendo che i Paesi occidentali che la impongono stanno solo perseguendo le loro aspirazioni egoistiche. "Non vogliamo la guerra. E non ne abbiamo affatto bisogno. E coloro che la impongono, soprattutto dall'Occidente, perseguono le loro invenzioni egoistiche", ha detto Patrushev. (Rum)