Usa-Italia: Biden si congratula con Mattarella, rafforzeremo relazioni bilaterali

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è congratulato questa sera con Sergio Mattarella per la rielezione a presidente della Repubblica italiana. “Ho apprezzato molto il nostro incontro a Roma lo scorso ottobre - ha scritto il capo della Casa Bianca in un messaggio su Twitter - e ho tutta l’intenzione di continuare a lavorare per rafforzare ulteriormente i legami tra Usa e Italia, per approfondire il partenariato transatlantico e per fronteggiare le comuni sfide globali”. Un messaggio di congratulazioni a Mattarella è giunto anche dall’incaricato d’affari dell’ambasciata Usa a Roma, Thomas Smitham. “L’Italia - si legge nella nota - è sempre stata un grande amico e partner degli Stati Uniti. Mai come nell’ultimo anno tale affermazione è stata più evidente grazie all’eccezionale leadership italiana del G20 e la stretta cooperazione in materia di clima, sicurezza e lotta globale contro il Covid-19. Insieme al presidente Mattarella continueremo a lavorare su questa solida base per assicurare pace e prosperità per il futuro”.(Res)