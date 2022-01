© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti combinati delle imprese statali (Soe) della Cina si sono attestati a circa 715 miliardi di dollari nel 2021, in aumento del 30,1 per cento su base annua. Lo indicano i dati diffusi dal ministero delle Finanze cinese. Nello stesso periodo, i ricavi operativi hanno raggiunto la soglia dei 1.200 miliardi di dollari, un aumento pari al 18,5 per cento annuo. (Cip)