Business news: crescita dei profitti industriali rallenta alla fine del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti industriali generati in Cina a dicembre sono aumentati del 4,2 per cento rispetto al 2020, registrando un netto rallentamento rispetto alla crescita del 24,6 per cento di ottobre e del 9 per cento di novembre. Lo indicano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), secondo cui i guadagni delle principali imprese industriali del Paese si sono attestati a 115,8 miliardi di dollari a dicembre, in calo rispetto ai circa 127 miliardi del mese precedente. La lenta crescita degli ultimi mesi è stata in parte compensata dalla forte performance del settore nella prima parte del 2021. I profitti industriali hanno superato lo scorso anno la soglia dei 1.420 miliardi di dollari, in aumento del 34,3 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2020, le imprese industriali cinesi sono cresciute del 4,1 per cento su base annua a oltre 157.524.960 dollari. (Cip)