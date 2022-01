Business news: Tunisia, Banca mondiale prevede un rallentamento della crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale prevede un rallentamento della crescita economica della Tunisia durante tutto l'anno 2021, in un contesto di crescente preoccupazione per gli alti tassi di disoccupazione. E' quanto emerge dal rapporto dell'Osservatorio economico per la Tunisia - Inverno 2022, pubblicato dall'istituzione finanziaria mondiale in cui si afferma che l'alto tasso di disoccupazione è un peso per l'eventuale ripresa economica del Paese. La banca prevede che l'economia locale cresca del 3 per cento nell'ultimo anno (i dati definitivi non sono ancora stati diffusi), a fronte di una contrazione di oltre l'8 per cento nel 2020, il che significa che un ritorno ai livelli pre-pandemici del 2019 è ancora lontano. La Banca mondiale ha sollecitato l'attuazione di riforme strutturali decisive, oltre a migliorare il clima imprenditoriale dell'economia tunisina, in modo che possa iniziare un percorso di crescita più sostenibile e creare opportunità di lavoro per i giovani. Il deficit di bilancio della Tunisia ha raggiunto il 7,6 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2021 e si prevede un'incidenza tra il 5 per cento e il 7 per cento del Pil nel 2022-2023. Questo calo è dovuto alle aspettative di un calo della spesa sanitaria, "a condizione che le spese e le entrate siano mantenute in una certa misura positive". Lo stesso rapporto ha indicato che sarà difficile finanziare il saldo del crescente debito pubblico tunisino, a meno che non vengano attuate riforme pubbliche ed economiche decisive. Nel 2022, la Tunisia si sta dirigendo verso un nuovo esperimento di riforma economica con il Fondo monetario internazionale per ottenere un nuovo prestito di 4 miliardi di dollari. (Tut)