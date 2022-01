Business news: Libano, iniziato dialogo con Fondo monetario internazionale per pacchetto aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano e il Fondo monetario internazionale (Fmi) hanno iniziato le trattative per il finanziamento da parte dell'istituto bancario mondiale di un pacchetto di aiuti finanziari al Paese dei cedri. Lo ha riferito l'emittente libanese "Naharnet". Da quanto emerso, al momento le trattative si stanno svolgendo in via telematica a causa delle restrizioni da Covid-19. Saadeh al Shami, il vice-premier libanese e capo della delegazione di Beirut, ha fatto trapelare ottimismo e la speranza di chiudere l'accordo il prima possibile, anche se non ha escluso che "il dialogo vada per le lunghe e richieda altri incontri dal momento che sarà difficile accordarsi su tutte le cifre necessarie". Nello specifico, Al Shami ha dichiarato che "nelle prossime due settimane discuteremo alcuni punti chiave per il prestito, come il settore bancario, il tasso di cambio, il valore del pacchetto di aiuti e le riforme che verranno attuate. Solo dopo capiremo quando potremo aspettarci di concludere l'accordo". (Lib)