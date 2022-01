Business news: Libano, dubbi su legge di Bilancio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo del Libano, Walid Nassar, e il collega titolare del dicastero dell'Energia, Walid Fayyad, hanno espresso dubbi e riserve sulla discussione parlamentare relativa alla legge di Bilancio 2022, attualmente in corso. Lo ha riferito l'emittente libanese "Naharnet". Da quanto emerso, nonostante più parti abbiano parlato di "clima pacifico e costruttivo", i due ministri sostengono che sarebbe stato meglio discutere prima i fondi da stanziare ad un livello più ampio e non esplorare le proposte nel dettaglio una ad una, "perdendo tempo". "Piuttosto che stabilire quanti fondi andranno a uno specifico settore o iniziativa sarebbe meglio capire prima di quanto disponiamo, in modo da non rischiare di emanare una legge che andrà poi rifatta", ha spiegato Fayyad, con Nassar che ha appoggiato il collega: "Ci sono delle questioni economiche e finanziare importanti ancora non toccate, che secondo me sarebbero dovute essere discusse prima di iniziare l'analisi al dettaglio della legge, come ad esempio i tassi di cambio, a cui non abbiamo ancora accennato". (Lib)