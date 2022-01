Business news: Egitto, nuova gara per esplorazione di gas e petrolio entro giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto lancerà una gara d'appalto per la ricerca e l'esplorazione di gas e petrolio entro fine giugno. Lo ha detto il ministro del Petrolio egiziano, Tarek El Molla, durante una conferenza stampa tenuta. In un'intervista all'emittente televisiva panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya", il ministro ha detto che il surplus della bilancia commerciale petrolifera ha registrato nell'ultimo anno fiscale (luglio 2020 - giugno 2021) 600 milioni di dollari, parlando di “numeri positivi” anche per la prima metà dell'anno fiscale in corso (luglio 2021 – dicembre 2021). Il ministro egiziano ha riferito sono in corso colloqui con Israele per aumentare le quantità di gas liquefatto esportato attraverso l'Egitto. El Molla ha anche rivelato che "problemi tecnici hanno ostacolato l’avvio delle esportazioni di gas in Libano, in cui inizio è previsto entro due mesi". (Cae)