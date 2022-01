Business news: Energia, l’Algeria non aumenterà il prezzo del gas all’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria assicurerà all’Italia le stesse quantità di gas al medesimo prezzo, nonostante le turbolenze geopolitiche e il rincaro degli idrocarburi a livello globale. Lo afferma il nuovo ambasciatore di Algeria a Roma, Abdelkrim Touahria, in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova”. “La cooperazione energetica è sempre stata ottima tra i nostri due Paesi: l'Algeria rimane al fianco dell'Italia in questo ambito e il gasdotto che collega i due Paesi è un buon esempio di questa cooperazione”, aggiunge Touahria, in riferimento al gasdotto Transmed, conosciuto anche come gasdotto Enrico Mattei che collega Algeria e Italia passando per la Tunisia. “La questione era stata sollevata da parte italiana durante la visita storica del presidente Sergio Mattarella in Algeria. Il presidente Tebboune ha assicurato la continuità del flusso del gas algerino all'Italia e che i prezzi non aumenteranno”, aggiunge l’ambasciatore. “Questa decisione da parte algerina desidera sostenere l'Italia in questo periodo molto difficile e di dare un segnale di amicizia nella sua vera dimensione che va oltre il semplice interesse materiale”, conclude Touahria. (Ala)