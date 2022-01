Business news: Ue, Francia e Germania firmano accordi da 200 milioni di euro con banche palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea, i governi di Francia e Germania e le istituzioni finanziarie dell'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd) e della Banca tedesca dello sviluppo hanno firmato alcuni accordi con le banche palestinesi per un valore complessivo di 200 milioni di euro. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale gli accordi mirano a sostenere l’economia palestinese, gli investimenti nelle energie rinnovabili e le piccole e medie imprese colpite dalla diffusione della pandemia di Covid-19. Gli accordi sono stati firmati nell’ufficio del primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese Muhammad Shtayyeh a Ramallah e prevedono che il 90 per cento dell’importo sia investito in prestiti e garanzie, mentre il restate 10 per cento è rappresentato da sovvenzioni dirette al settore privato palestinese. “Questi accordi sono importati per i finanziamenti a sostegno delle piccole e medie imprese palestinesi e la nostra partnership con l’Unione europea è strategica”, ha dichiarato il governatore dell'Autorità monetaria palestinese, Firas Melhem. “I nuovi investimenti da parte dei Paesi europei a sostegno del settore privato indicano la fiducia riposta nell’economia palestinese”, ha affermato il rappresentante dell’Ue nei Territori palestinesi Sven Kuhn von Burgsdorff, esprimendo la speranza che questi finanziamenti possano favorire la ricostruzione dell’economia palestinese, rendendola più “verde ed inclusiva”. Alla firma degli accordi era presente anche il console generale della Francia a Gerusalemme, René Troccaz. (Res)