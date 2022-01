Business news: Tunisia, riserve in valuta forte in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle riserve nette in valuta estera in Tunisia - la valuta negoziata a livello globale che funge da bene di rifugio e garantisce stabilità (nel caso tunisino si parla di euro e dollari statunitensi) - ammonta a 23.290 milioni di dinari (circa 7.141 milioni di euro). Tale cifra coprirebbe 133 giorni di importazioni, ed è quindi in calo di tre giorni rispetto al valore delle riserve in valuta forte di fine dicembre 2021. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Banca centrale della Tunisia, che ha mostrato come il conto corrente della Tesoreria ammonta, al 25 gennaio 2022, a 736 milioni di dinari (circa 255 milioni di euro). Le banconote e le monete in circolazione sono pari a 17.117 milioni di dinari (5.245 milioni di euro). (Tut)