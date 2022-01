Business news: Etiopia, governo revoca lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri dell'Etiopia, riunito oggi, ha approvato la revoca dello stato di emergenza imposto lo scorso 2 novembre. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro Abiy Ahmed in una nota, precisando che il provvedimento sarà sottoposto all'approvazione da parte della Camera dei rappresentanti dei popoli (la camera bassa). La misura era stata approvata dal governo nel novembre scorso in seguito all'intensificarsi dei combattimenti tra le forze federali e il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Dopo alcune settimane di sostanziale non belligeranza, negli ultimi giorni sono tuttavia riprese le ostilità dopo che le forze filogovernative hanno intensificato gli attacchi alle sue posizioni nel Tigrè da parte di un gruppo chiamato Afar Red Sea Force e dei militari eritrei che sostengono le truppe etiopi. Dal canto suo, Addis Abeba accusa il Tplf di aver attaccato diversi siti tra cui la cittadina di Abala, situata al confine tra le regioni di Tigrè e Afar. (Res)