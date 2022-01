Business news: scendono i casi Covid in Ruanda, governo allenta restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Ruanda ha allentato le restrizioni imposte nel Paese per contenere la nuova ondata di Covid-19, revocando in particolare il coprifuoco notturno e consentendo la ripresa di uscite collettive in luoghi pubblici. In un comunicato pubblicato al termine del Consiglio dei ministri presieduto dal presidente Paul Kagame, il primo ministro Edouard Ngirente ha annunciato che feste, incontri e conferenze si potranno tenere da ora in avanti con una capienza limitata, mentre le attività commerciali potranno restare aperte fino alle 23. Per accedere a servizi e luoghi pubblici, tutti i cittadini dovranno garantire di essere stati interamente vaccinati, ed in caso di inadempienza verranno applicate sanzioni. Per quanto riguarda gli uffici del settore pubblico e privato, in precedenza sollecitati a lavorare con una capacità non superiore al 30 ed al 50 per cento, ora potranno alzare questa soglia rispettivamente al 50 ed al 75 per cento della loro capacità. (Res)