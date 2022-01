Business news: Commissione Ue, 175 milioni di euro nel 2022 per popolazioni Africa ovest e centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea impegna un budget umanitario di 175 milioni di euro nel 2022 per le popolazioni vulnerabili dell'Africa occidentale e centrale. Lo si apprende dalla Commissione Ue che ha spiegato che i fondi saranno destinati a progetti umanitari nei seguenti otto Paesi: Burkina Faso (23,5 milioni di euro), Camerun (16 milioni di euro), Repubblica Centrafricana (17 milioni di euro), Ciad (26,5 milioni di euro), Mali (25 milioni di euro), Mauritania (8,5 milioni di euro), Niger (24 milioni di euro) e Nigeria (34 milioni di euro). Il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha spiegato che "una complessa crisi umanitaria continua a colpire le persone in Africa occidentale e centrale" e "gravi violazioni contro i bambini, violenza di genere, rapimenti e aggressioni, arresti arbitrari e uccisioni extragiudiziali sono ormai sistematici". In questo contesto, "i bisogni umanitari sono ulteriormente esacerbati da una crisi alimentare senza precedenti, dai disastri naturali, dal cambiamento climatico e dalla pandemia di Covid-19". Lenarcic ha spiegato che "l'aiuto dell'Ue sarà utilizzato per soddisfare le esigenze di base, compresa la fornitura di cibo, assistenza sanitaria e protezione, oltre a migliorare l'accesso all'acqua potabile". (Beb)