Business news: Borrell incontra Kenyatta a Nairobi, focus su partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell, in visita in Kenya, ha discusso con il presidente keniota Uhuru Kenyatta "su come portare avanti il partenariato Ue-Kenya, tre settimane prima del vertice tra Unione europea e Unione africana". Lo ha spiegato su Twitter. "Siamo partner strategici e con idee simili che lavorano su prosperità, stabilità, pace e sicurezza, per l'intera regione del Corno d'Africa", ha aggiunto Borrell. In Kenya - prima tappa di un tour regionale che lo vedrà nei prossimi giorni anche in Mozambico - l'Alto rappresentante terrà diversi incontri bilaterali e avvierà il dialogo strategico Ue-Kenya con il presidente Uhuru Kenyatta, il segretario di gabinetto per gli Affari esteri Raychelle Omamo e altri ministri kenioti. Il dialogo strategico punta a rafforzare la cooperazione regionale e multilaterale dell'Ue e del Kenya e si concentrerà sulle aree di pace, sicurezza e stabilità; democrazia, governance e diritti umani, compresa la parità di genere; commercio e investimenti; sviluppo sociale; cambiamento climatico e transizione verde; agenda digitale. (Res)