Business news: golpe, Cedeao sospende il Burkina Faso dagli organismi regionali

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha deciso di sospendere il Burkina Faso dagli organismi del blocco regionale in seguito al colpo di Stato dello scorso 24 gennaio. È quanto deciso dal vertice virtuale straordinario dell'organizzazione, nel quale si è stabilito inoltre che una missione civile e militare regionale si recherà a Ouagadougou. Un nuovo vertice dei capi di Stato Cedeao si terrà il prossimo 3 febbraio nella capitale ghanese Accra. Nei giorni scorsi il blocco regionale aveva condannato per la due volte nel giro di poche ore l'azione di forza dei militari e aveva denunciato l'aggravarsi della crisi nel Paese saheliano. "La Cedeao osserva che nonostante gli appelli della comunità regionale ed internazionale alla calma ed al rispetto della legalità costituzionale, il Burkina Faso è tuttora in preda all'azione di forza dei militari", che hanno costretto "con la minaccia e l'intimidazione" il presidente Roch Marc Christian Kaboré a dimettersi. In precedenza, in un altro comunicato, l'organismo aveva duramente condannato il golpe, sottolineando che “questo atto di estrema gravità non può essere tollerato in relazione alle misure regionali in vigore”. (Res)