Quirinale: ecco le principali reazioni politiche alla rielezione di Mattarella

- "Ringrazio i presidenti di Camera e Senato per la loro comunicazione. Desidero ringraziare i parlamentari ed i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti". Sono le prime parole di saluto pronunciate dal presidente eletto della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto al palazzo del Quirinale i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, che gli hanno comunicato l'esito della votazione. "I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla presidenza della Repubblica, nel corso dell'emergenza che tuttora affrontiamo sul versante economico, sanitario e sociale, richiamano al senso di responsabilità ed al rispetto delle decisioni del Parlamento", aggiunge Mattarella, secondo cui le condizioni attuali "impongono di non sottrarsi ai doveri a cui si è chiamati e devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini". Tante le reazioni alla rielezione di Mattarella. "Desidero esprimere al presidente Mattarella i più sinceri auguri per questo secondo mandato, che gli consentirà di esercitare con rinnovata determinazione la funzione di garante della Costituzione in una fase molto delicata per il futuro del Paese, che ci vede impegnati ad affrontare le sfide economiche e sociali connesse alla ripresa dalla pandemia", le parole di Casellati che prosegue: "Sono certa che il suo autorevole esempio ci sarà di ispirazione e guida nell’affrontare queste sfide. Buon lavoro, presidente". "Il Parlamento con 759 voti ha rieletto Sergio Mattarella come presidente della Repubblica. A lui vanno i miei auguri più sinceri ed il mio ringraziamento. Continuerà a essere garante assoluto dei valori della nostra Costituzione e un punto di riferimento per la nostra comunità nazionale", sottolinea Fico su Facebook. (segue) (Rin)