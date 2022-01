Business news: Arabia Saudita, società saudite quotate in borsa registrano inizio anno positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società saudite quotate in borsa hanno registrato un inizio 2022 molto positivo, presentando un aumento medio della valutazione delle loro azioni del 15 per cento. Lo riferisce il quotidiano economico saudita “Al Eqtisadiya”, il quale cita i propri esperti in materia finanziaria. A registrare un aumento del valore delle azioni sopra alla media particolarmente alto, secondo gli analisti, sarebbero le nove società - non nominate - che sono state quotate in borsa tra la fine di dicembre 2021 e inizio gennaio 2022. In generale. il mercato azionario saudita ha visto un incremento del proprio valore di circa il 27 per cento. (Res)