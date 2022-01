Business news: Leonardo, programma Eurofighter Kuwait procede in linea con il contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conseguenza di alcuni rumors, Leonardo ha precisato che il programma Eurofighter con il Kuwait sta procedendo “in linea con le aspettative e con successo sul fronte delle consegne, delle milestones contrattuali e degli incassi”. Lo riferisce una nota, secondo cui a dicembre 2021 sono stati consegnati i primi due velivoli, a cui seguirà la consegna degli altri come previsto dal piano. “La nostra relazione contrattuale con il Kuwait - il cui rapporto è regolato da un contratto siglato nell’ambito di un più ampio rapporto fra le istituzioni e le aeronautiche dei due Paesi - è sempre stata improntata a canoni di massima trasparenza oltre che piena correttezza: Leonardo non ha alcuna evidenza di criticità e ogni singola transazione è puntualmente soggetta a procedure e verifiche di congruità”, si legge nella nota, in cui Leonardo chiarisce di non essere oggetto di una indagine giudiziaria in relazione al programma Kuwait. (Com)