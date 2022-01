Business news: Egitto, export petrolifero salto a 10 miliardi di dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle esportazioni di idrocarburi dell’Egitto è aumentato nel corso del 2021 superando i 10 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie egiziane, Tarek el Molla, in un comunicato stampa diffuso al termine della riunione di gabinetto di governo. Anche l'export egiziano non petrolifero è cresciuto nel 2021. Come indicato durante la riunione del governo dalla ministra del Commercio Nevine Gamea, lo scorso anno le esportazioni non petrolifere hanno raggiunto i 32 miliardi di dollari, con un tasso medio di crescita del 26,3 per cento, il livello più alto mai registrato dal Paese. (Cae)