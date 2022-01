Business news: Arabia Saudita, fondo di investimento Pif lancia gruppo per sviluppare industria videogiochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha lanciato un gruppo per sviluppare la propria industria dei videogiochi e degli sport virtuali. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”. I videogiochi e i cosiddetti eSport sono diventati popolari nel Regno di circa 35 milioni di persone, la maggior parte delle quali ha meno di 25 anni. Secondo stime effettuate dai media sauditi, il consumo potrebbe raggiungere un valore di 6,8 miliardi di dollari entro il 2030. Il mercato dei giochi dell'Arabia Saudita ha raggiunto 1 miliardo di dollari nel 2021, il valore più alto tra i Paesi arabi del Golfo. Secondo l'agenzia di stampa saudita “Spa”, il Savvy Gaming Group, sostenuto dall'Arabia Saudita, guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman, mira a essere un "pioniere nello sviluppo dell'industria dei giochi e degli eSport a livello locale e internazionale". Il gruppo, sostenuto dal Fondo di investimento pubblico (Pif), ha acquisito le società di eSport ESL Gaming e Faceit. La costituzione di Savvy Gaming Group contribuirà "a fornire opportunità di sviluppo e a promuovere diverse fonti di reddito economico", ha riferito l’agenzia di stampa “Spa”. Il lancio mira a creare opportunità per la crescita e la diversificazione dell'economia dell'Arabia Saudita, per aiutare a raggiungere gli obiettivi dell’ambizioso programma di riforme Vision 2030. (Res)