Business news: Ruanda-Uganda, governo di Kigali annuncia riapertura del confine chiuso dal 2019

- Il governo del Ruanda ha annunciato la riapertura del suo confine principale con l'Uganda, chiuso dal 2019, a partire da lunedì prossimo 31 gennaio. L'annuncio, fa sapere la stampa ruandese, è arrivato al termine di un incontro avvenuto a Kigali tra il tenente generale Muhoozi Kainerugaba, figlio del presidente Yoweri Museveni, e il capo di Stato ruandese Paul Kagame. La circolazione transfrontaliera di persone e merci al valico di confine di Gatuna/Katuna è stato chiuso nel 2019 a causa delle tensioni tra i due Paesi e da allora è consentito il transito di sole merci attraverso gli altri due valichi di Cyanika e Kagitumba. La chiusura era stata decisa dopo che il Ruanda aveva accusato l'Uganda di aver arrestato e deportato i suoi cittadini e di sostenere i ribelli delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr). Il governo ugandese ha sempre respinto le accuse accusando a sua volta le autorità ruandesi di infiltrarsi nelle sue agenzie di sicurezza. La riapertura del confine principale e il licenziamento del funzionario è stato visto come una mossa per migliorare le relazioni tra i due Paesi. (Res)