Business news: Corea del Sud, Ocean Winds e Aker ottengono licenza per impianto eolico al largo di Ulsan

- Ocean Winds e Aker Offshore Wind hanno ottenuto una licenza per la realizzazione di un impianto eolico offshore da 1,2 gigawatt al largo di Ulsan, in Corea del Sud. Lo riferiscono le due aziende tramite una nota. L'impianto avrà una capacità equivalente al consumo di 1,3 milioni di famiglie e contribuirà ad una riduzione nominale delle emissioni di 3 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Ocean Winds e Aker Offshore Wind hanno costituito in Corea del Sud la joint venture Korea Floating Wind ("Kf Wind"), cui il ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia ha riconosciuto la prima Licenza di attività elettrica (Ebl) per una capacità iniziale di 870 mw; si tratta di un primo passo verso quello che nelle intenzioni delle due aziende sarà "il parco eolico galleggiante di grado commerciale più grande al mondo". (Git)