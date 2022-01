Business news: Gac Group, annuncio aumento partecipazione Stellantis in joint-venture "non concordato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio sull'aumento della partecipazione di Stellantis nella joint-venture con il gruppo controllato dal governo cinese Guangzhou Automobile Group (Gac) "non è stato concordato". Lo scrive Gac in un comunicato, smentendo l'annuncio - dato questa mattina dalla holding olandese nata dalla fusione di Psa e Fiat Chrysler Automobiles - sulla volontà di aumentare dal 50 al 75 per cento le sue quote di partecipazione in Cina. "Il gruppo Gac rispetterà rigorosamente le politiche e i regolamenti nazionali e aderirà al principio della fiducia e del vantaggio reciproco per promuovere joint venture e attività di cooperazione esterna", prosegue la nota cinese. Secondo il comunicato diffuso dalla holding olandese, si affermava che "Gac Group e Stellantis collaboreranno per completare le formalità dell'accordo", precisando tuttavia che quest'ultimo "rimane soggetto all'approvazione del governo cinese". "Nel settembre 2021 – continuava la nota - Stellantis ha annunciato che avrebbe creato un'organizzazione operativa semplificata 'Stellantis Jeep' per sviluppare il marchio in Cina". La joint-venture "è ora in grado di supportare l'efficienza di questa strategia integrata 'One Jeep' in Cina, focalizzata sullo stabilimento produttivo di Changsha che sta attualmente preparando il lancio del modello Compass", ha dichiarato Stellantis. (Cip)