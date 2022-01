Business news: Cambogia-Cina, scambi commerciali in aumento del 37 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli scambi commerciali tra Cambogia e Cina è stato valutato a 11,1 miliardi di dollari nel 2021, in aumento del 37 per cento rispetto al 2020. È quanto afferma un rapporto pubblicato dal ministero del Commercio di Phnom Penh. La bilancia commerciale cambogiana ha chiuso l'anno con un saldo negativo. Le importazioni dalla Cina sono aumentate del 37 per cento a 9,6 miliardi di dollari, mentre le esportazioni si sono attestate intorno a 1,5 miliardi di dollari, in rialzo del 39 per cento. Tra le voci dell'export spiccano riso, indumenti e frutta, mentre macchinari e dispostivi elettronici sono stati tra i principali prodotti importati. "La Cina è un mercato enorme per la Cambogia e, nonostante la Covid-19, il volume del commercio bilaterale è costantemente aumentato", ha constatato Penn Sovicheat, sottosegretario di Stato e portavoce del ministero del Commercio cambogiano, il quale ha auspicato un riequilibrio della bilancia commerciale nell'ambito dell'accordo di libero scambio (Ccfta) entrato in vigore il primo gennaio 2022. "Con l'accordo, ci auguriamo che le esportazioni della Cambogia verso il mercato cinese saranno più consistenti, in particolare quelle relative a prodotti agricoli e industriali", ha detto. (Fim)