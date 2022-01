Business news: Algeria-Italia, ambasciatore Touahria preannuncia firma accordi in sette o otto settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima riunione del dialogo strategico tra Italia e Algeria si terrà a Roma intorno a fine febbraio e segnerà una prima, importante tappa in vista del vertice intergovernativo che dovrebbe riunirsi ad Algeri nel primo o nel secondo trimestre del 2022 e che vedrà la firma di diversi accordi in sette o otto settori. Lo afferma il nuovo ambasciatore di Algeria a Roma, Abdelkrim Touahria, in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova” e che sarà pubblicata integralmente domani, 26 gennaio. “Il vertice bilaterale tra Italia e Algeria si tiene ogni quattro anni e l’ultimo incontro è conciso con l’Expo di Milano del 2015. La riunione successiva avrebbe dovuto tenersi nel 2019, ma è stata posticipata a causa del Covid. Il vertice dovrebbe tenersi ora nel primo o nel secondo trimestre del 2022”, spiega Touahria. La riunione segue la storica visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Algeri e Annaba dello scorso novembre e dovrebbe essere preceduta da altri due appuntamenti: il dialogo strategico italo-algerino e il comitato dei seguiti, quest’ultimo al livello di segretari generali. Insieme al vertice co-presieduto dai primi ministri due Paesi dovrebbe tenersi anche un Business forum con annessa firma di accordi economici e intergovernativi di vario tipo. “Il vertice vedrà la firma di diversi accordi, nell'industria alimentare, nell'agricoltura sahariana, nel turismo, nelle energie rinnovabili, nelle piccole e medie imprese, nella cantieristica, nell'energia, nella cultura: sono sette o otto settori sono oggetto di bilaterale accordi”, precisa ancora Touahria. (Res)