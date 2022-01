Business news: Omc, Cina ha diritto a compensazioni tariffarie Usa per 645 milioni di dollari all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha diritto a compensazioni tariffarie per un totale di 645 milioni di dollari all'anno in risposta ai dazi compensativi emessi dagli Stati Uniti su alcuni prodotti cinesi. Lo ha stabilito l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) in una decisione relativa alla controversia di lunga data in materia di dazi antidumping tra Pechino e Washington. "Alla luce delle argomentazioni e delle prove delle parti in questo procedimento, abbiamo stabilito che il livello appropriato (delle compensazioni) è di 645,12 milioni di dollari all'anno", ha affermato l'Omc in una nota. La disputa era stata aperta dagli Stati Uniti nel settembre 2012, quando Washington introdusse le barriere tariffarie all’ingresso dei prodotti importati dalla Cina sostenendo che Pechino fornisse illeciti sostegni alle imprese pubbliche, quindi abbassando il costo di produzione, con misure di concorrenza sleale atte a favorire le esportazioni. (Nys)