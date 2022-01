Business news: record scambi commerciali Cina-Russia nel 2021, superati 140 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del commercio bilaterale Cina-Russia è aumentato del 35,9 per cento su base annua nel 2021 e ha superato per la prima volta la soglia dei 140 miliardi di dollari. È quanto riferito dal portavoce del ministero del Commercio di Pechino, Gao Feng, secondo cui l'importo riconferma la Cina quale primo partner commerciale del Paese per il 12mo anno consecutivo. I dati risultano peraltro in linea con la tendenza dello scorso dicembre, quando il ministero aveva riferito di un aumento annuo del 39,1 per cento degli investimenti diretti della Cina in Russia. L'incremento era stato registrato nei primi dieci mesi del 2021, periodo in cui il commercio bilaterale aveva raggiunto un valore complessivo di 115,6 miliardi di dollari. Il presidente cinese Xi Jinping, in un vertice telematico tenuto con l'omologo russo Vladimir Putin lo scorso 15 dicembre, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dagli scambi bilaterali annunciando l'intenzione di Pechino di investire nello sviluppo "duraturo e di qualità" del partenariato. (Cip)