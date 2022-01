Business news: Emirati, creato gruppo lavoro per sfruttare centrali nucleari a bassa capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda pubblica russa attiva nel settore del nucleare Rosatom istituirà un gruppo di lavoro con gli Emirati Arabi Uniti per studiare la possibilità di sfruttare centrali nucleari a bassa capacità nel Paese mediorientale. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Rosatom, Aleksej Likhachev. "I nostri partner della Uae Atomic Energy Corporation ci hanno posto domande sui parametri di questi impianti e sulle condizioni in cui possiamo effettuare tali consegne", ha spiegato Likhachev, che aveva già anticipato una possibile collaborazione in occasione della settimana Rosatom all'Expo 2020 di Dubai. Le centrali nucleari a bassa potenza sono una delle promettenti aree di attività dell'azienda statale russa e si prevede che diventino un prodotto di esportazione. Questo tipo di impianti presentano una serie di vantaggi, tra cui la fornitura affidabile di aree difficili da raggiungere, nonché una produzione di energia rispettosa dell'ambiente e priva di emissioni di anidride carbonica. (Rum)