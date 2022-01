Business news: Israele, tasso di occupazione nel terzo trimestre del 2021 al 67 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2021 il tasso di occupazione in Israele si è attestato al 67,0 per cento in aumento dell’1,2 per cento rispetto al dato del secondo trimestre 2021, pari al 65,8 per cento. È quanto emerge dalle stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Sempre negli ultimi tre mesi del 2021, il dato era di 68,3 per cento tra gli uomini (contro il 67,3 per cento del secondo trimestre) e al 65,7 per cento tra le donne (contro il 64,2 per cento nel secondo trimestre 20201). (Frp)