Business news: Arabia Saudita, Fmi mantiene stabili previsioni crescita per il 2022 al 4,8 per cento

- Il Fondo monetario internazionale mantiene stabili le previsioni di crescita dell’Arabia Saudita per il 2022 e il 2023. Nel suo aggiornamento sulle prospettive globali, l’Fmi ha confermato per il Paese del Golfo una crescita del 4,8 per cento per l’anno in corso e del 2,8 per cento per il 2023. Nel rapporto l’Fmi ha rialzato dello 0,2 per cento le stime di crescita per la regione del Medio Oriente e dell'Asia centrale (Meca) per il 2022, che crescerà con un tasso del 4,8 per cento, ma ha declassato le previsioni di crescita dell'economia globale di mezzo punto percentuale a causa delle restrizioni alla mobilità dovute alla pandemia di Covid-19, agli alti prezzi del petrolio, all'inflazione e alla lenta campagna di vaccinazione nelle economie emergenti e in via di sviluppo. (Res)