Quirinale: Rauti (Fd'I), Parlamento oggi esce sconfitto, incapace di decidere ed esprimere candidato

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Questo Parlamento esce sconfitto perché incapace di decidere ed esprimere un nome per la presidenza della Repubblica. Si arriva alla forzatura costituzionale replicando il mandato presidenziale e si barattano sette anni di Quirinale per terminare la legislatura". Lo ha detto il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, alle telecamere di "Controcorrente", fuori la Camera dei deputati, esprimendo soddisfazione per i voti ottenuti dal candidato di Fd'I, Carlo Nordio. "Soltanto Fratelli d’Italia è rimasta coerente e non ha mai cambiato idea ed ha detto no alla logica degli intrighi di Palazzo. Il teatrino che si è consumato in questi giorni rafforza la nostra antica convinzione: serve una riforma costituzionale in senso presidenziale per l’elezione diretta del capo dello Stato", ha concluso Rauti. (Rin)