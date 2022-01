Quirinale: Di Maio, alcune leadership hanno fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nelle trattative per il Quirinale, “alcune leadership" politiche "hanno fallito" ed "hanno alimentato tensioni e divisioni mentre dobbiamo lavorare per unire ed allargare: la politica è rimasta vittima di se stessa“. Lo ha affermato lasciando Montecitorio. (Rin)