Business news: presidente Kazakhstan propone consultazioni su commercio e trasporti tra Cina e Asia centrale

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha proposto l'organizzazione di consultazioni a livello ministeriale tra i Paesi dell'Asia centrale e la Cina per lavorare su progetti congiunti in materia di commercio e trasporti. L'annuncio è stato dato in occasione di un forum online organizzato in occasione del 30mo anniversario dall'istituzione dei rapporti diplomatici. "Per sviluppare approcci congiunti su commercio e trasporti, propongo il lancio di un meccanismo di consultazioni ministeriali tra Asia centrale e Cina", ha dichiarato Tokayev. Il capo dello Stato kazakho ha ricordato come il volume dell'interscambio tra le due parti sia cresciuto di oltre cento volte in 30 anni e come vi sia ancora un grande potenziale di sviluppo dei commerci. A questo proposito, Tokayev ha sottolineato come sia necessario "diversificare la struttura dell'interscambio, rimuovere le barriere, ripristinare l'ordine negli affari doganali e introdurre soluzioni innovative". Il presidente kazakho ha precisato che il suo Paese può esportare beni alla Cina in 135 diversi settori per oltre un miliardo di dollari. (Res)