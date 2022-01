Business news: auto, Toyota intende aumentare l'output globale del 22 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto giapponese Toyota Motor Corp. intende aumentare la produzione globale del 22 per cento nel corso dell'anno fiscale 2022, portandola sino alla soglia record di 11 milioni di veicoli. La proiezione per l'anno fiscale 2021, che si chiuderà in Giappone a fine marzo, è di 9 milioni di autovetture. Non è chiaro però se i piani di Toyota reggeranno l'effetto della pandemia di Covid-19 e dei danni alle catene di fornitura globali, e in particolare della carenza di semiconduttori, che lo scorso anno ha frenato l'output dei maggiori costruttori di automobili. All'inizio di questo mese Toyota ha ammesso che mancherà probabilmente il traguardo dei 9 milioni di autovetture nel 2021, a causa del taglio alla produzione di circa 150mila vetture programmato per il mese di febbraio proprio a causa della carenza di semiconduttori. (Git)