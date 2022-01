Business news: fonti stampa, società PingPong prepara Ipo da un miliardo di dollari a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La startup cinese PingPong potrebbe debuttare quest'anno sulla Borsa di Hong Kong con un'offerta pubblica iniziale (Ipo) da un miliardo di dollari. È un'indiscrezione diffusa dall'emittente statunitense "Bloomberg", secondo cui la società fintech con sede ad Hangzhou sta attualmente lavorando con i consulenti per definire i dettagli della quotazione. Al momento PingPong non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. La società è stata fondata nel 2015 e gestisce una piattaforma di pagamento per operazioni commerciali transfrontaliere, frequentata da oltre un milione di utenti. Vanta oltre 600 dipendenti in Asia, Europa e Stati Uniti. (Cip)