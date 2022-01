Business news: Cina, Fmi taglia al 4,8 per cento la stima di crescita per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha tagliato di 0,8 punti percentuali la sua stima sulla crescita economica della Cina per il 2022, attestandola al 4,8 per cento. Lo si legge nell’ultimo rapporto dell’istituzione sullo stato dell’economia globale. Nel documento la crisi del settore immobiliare viene definita “un preludio a un più ampio rallentamento economico” della Repubblica popolare. Inoltre, secondo gli economisti dell’Fmi, la crescita dei consumi dovrebbe rivelarsi inferiore alle attese a causa delle prolungate restrizioni alla mobilità legate al contenimento della pandemia di Covid-19 e del peggioramento delle prospettive occupazionali nel settore delle costruzioni. Il crollo degli investimenti nel settore immobiliare dovrebbe gravare anche sulle prospettive di crescita del 2023, quando secondo l’Fmi l’economia cinese si espanderà del 5,2 per cento. Si tratta di una stima inferiore dello 0,1 per cento rispetto a quella dello scorso ottobre. (Cip)