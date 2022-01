Business news: Cina, Xi Jinping promette 500 milioni di dollari all'Asia centrale nei prossimi tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina erogherà 500 milioni di dollari ai Paesi dell'Asia centrale nei prossimi tre anni, "da impiegare in progetti legati alla sussistenza popolare". È quanto annunciato dal presidente Xi Jinping nell'ambito del vertice telematico C+C5, convocato per celebrare 30 anni di relazioni diplomatiche con i cinque Paesi centroasiatici: Kazakhstan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan. Sul fronte della politica estera, Xi ha chiesto un rafforzamento della comunicazione strategica a livello regionale, ribadendo poi la ferma opposizione di Pechino "alla strumentalizzazione dei diritti umani per interferire negli affari interni" di altri Paesi. La Cina, ha aggiunto il leader, "sosterrà fermamente le economie dell'Asia centrale nella ricerca di un percorso di sviluppo in linea con le loro condizioni nazionali e nella salvaguardia della loro indipendenza e integrità territoriale". A dispetto dei nuovi equilibri nell'arena internazionale e del futuro grado di sviluppo della Repubblica popolare, Pechino agirà sempre con spirito fraterno e da buon partner nei confronti degli Stati centroasiatici, ha sottolineato, identificando nel "rispetto reciproco", nella "solidarietà", nel "mutuo beneficio" e nello spirito di amicizia tra le parti i fattori alla base della "cooperazione di successo" tra i sei Paesi. Questi principi, secondo il leader, garantiranno "scambi amichevoli" anche in futuro. (Cip)