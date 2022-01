Business news: India, Fmi prevede crescita del nove per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede per l’India una crescita economica del nove per cento negli anni fiscali 2021-22 e 2022-23 e del 7,1 per cento per il 2023-24. Gli esercizi fiscali indiani vanno dal primo aprile di un anno al 31 marzo del successivo. Le previsioni, contenute nell’aggiornamento, pubblicato nel “World economic outlook” di ottobre, sono state corrette a causa dell’impatto della nuova variante del coronavirus, la Omicron: le stime precedenti, infatti, erano del 9,5 per cento per l’anno fiscale 2021-22 e dell’8,5 per cento per l’esercizio seguente. Secondo l’organizzazione di Washington le prospettive del Paese per il 2023 sono improntate a un miglioramento del credito e, di conseguenza, degli investimenti e dei consumi. Considerando gli anni solari, il Fondo stima tassi di crescita dell’8,7 per cento nel 2022 e del 6,6 per cento nel 2023. (Inn)