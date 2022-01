Quirinale: Durigon (Lega), da Rampelli (Fd’I) parole inaccettabili contro Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni del vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, nei confronti di Matteo Salvini sono “inaccettabili: la sfera politica deve rimanere tale e le scelte che vengono fatte non devono coinvolgere, nel dibattito pubblico, né i familiari, né tantomeno i bambini”. Lo afferma in una nota Claudio Durigon, deputato della Lega. (Com)