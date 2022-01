Quirinale: Castellone (M5s), grazie a Mattarella, garantiamo stabilità per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- A nome dei senatori del Movimento 5 Stelle i migliori auguri al presidente Sergio Mattarella: era “ormai lo scorso anno quando il presidente ci esortava a diventare costruttori di bene: su queste premesse nasceva il governo Draghi che noi sosteniamo con l'obiettivo di garantire la stabilità del Paese e vincere le sfide legate al Pnrr”. Lo afferma in una nota Mariolina Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato. “Il presidente Conte in questi giorni ha fatto un'enorme opera di mediazione, l'unità nazionale è stato il pilastro che ci ha guidato in questo percorso per individuare un presidente della Repubblica autorevole e condiviso da tutte le forze politiche”, ha detto. (Com)